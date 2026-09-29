Juventus, perdita di 66 milioni nel 2025/2026. AuCap fino a 250 milioni con sostegno di Exor

(Teleborsa) - Juventus ha chiuso l'esercizio 2025/2026 con una perdita consolidata di 66 milioni di euro, in linea con le previsioni e in peggioramento rispetto ai 58,1 milioni dell'esercizio precedente, su ricavi in calo del 10,4% a 474,7 milioni. Il CdA ha aggiornato le previsioni, che indicano un risultato ancora negativo per il 2026/2027 a causa della mancata partecipazione alla UEFA Champions League, e ha proposto una delega per un aumento di capitale fino a 250 milioni. L'azionista di maggioranza Exor , che detiene il 65,4% del capitale, sosterrà l'operazione e verserà immediatamente 60 milioni in conto futuro aumento di capitale.



I risultati



I ricavi e proventi si sono attestati a 474,7 milioni di euro, rispetto ai 529,6 milioni del 2024/2025. Sul calo hanno pesato i minori proventi dalla gestione dei diritti dei calciatori (-51,9 milioni) e la riduzione dei diritti audiovisivi e proventi media (-31,9 milioni), dovuta soprattutto al venir meno dei 27 milioni incassati l'anno prima per la partecipazione alla FIFA Club World Cup e al peggior piazzamento in campionato. In crescita invece le sponsorizzazioni (+20,3 milioni), grazie agli accordi con Stellantis Europe e Visit Detroit, e gli altri ricavi (+8,1 milioni), legati alla chiusura del contenzioso con IMG. I ricavi operativi sono rimasti sostanzialmente stabili a 416,9 milioni.



I costi operativi sono scesi del 10,4% a 363,6 milioni, grazie ai risparmi su personale tesserato, prestiti di calciatori e servizi esterni, pur includendo 6,9 milioni di oneri non ricorrenti legati all'esonero dell'allenatore e all'uscita dell'AD. Il risultato operativo è negativo per 39,4 milioni (vs -29,9 milioni), mentre la perdita netta si attesta a 66 milioni (vs 58,1 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è salito a 331,1 milioni di euro, dai 280,2 milioni del 30 giugno 2025, per effetto soprattutto degli esborsi netti per le campagne trasferimenti (102,4 milioni) e degli investimenti, tra cui l'acquisto dell'immobile del J|hotel, parzialmente compensati dal cash flow operativo e dall'aumento di capitale di novembre 2025.



L'outlook



Le previsioni aggiornate indicano per il 2026/2027 un risultato ancora in perdita, penalizzato dall'assenza dalla Champions League, seguito da un progressivo miglioramento nei due esercizi successivi, particolarmente significativo in caso di ritorno a performance sportive in linea con quelle precedenti alla scorsa stagione. Per rafforzare la struttura patrimoniale e sostenere competitività sportiva, possibili upgrade degli asset immobiliari come l'Allianz Stadium e la valorizzazione del brand, il CdA proporrà all'assemblea del 3 novembre una delega per aumentare il capitale fino a 250 milioni.



Secondo la società, il fabbisogno per l'esercizio in corso e quello successivo è pari indicativamente al 45-50% dell'importo complessivo. L'esercizio della delega, tramite un aumento di capitale in opzione, è previsto entro fine 2026, in presenza di condizioni di mercato favorevoli. Exor si è impegnata a sottoscrivere la propria quota e ha dato disponibilità a garantire l'eventuale inoptato. Su richiesta della società, Exor ha anche confermato che effettuerà immediatamente un versamento in conto futuro aumento di capitale, per 60 milioni di euro, al fine di rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della società nelle more dell'esercizio della delega e dell'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale.

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