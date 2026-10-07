Rialzo in agguato per Pharmanutra

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Protagonista il produttore di complementi nutrizionali e dispositivi medici , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , che chiude la seduta con un rialzo dell'1,54%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Pharmanutra disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 72,5 Euro, con stop loss stimato a quota 68,16 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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