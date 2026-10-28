Salzgitter scambia in rosso a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che passa di mano in perdita del 7,16%.



L'andamento di Salzgitter nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di medio periodo del produttore di acciaio e tubi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 46,01 Euro. Supporto a 42,15. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 49,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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