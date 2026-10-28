Stellantis, Filosa: "oltre 2,4 miliardi di risparmi nel 2027"

(Teleborsa) - Nella conference call sui conti del terzo trimestre
il ceo di Stellantis
, Antonio Filosa
, ha aggiunto dettagli sul Value Creation Program
, il piano di efficienza e taglio dei costi presentato quest’anno che punta a 6 miliardi di euro di risparmi complessivi entro il 2028, confermando di essere "fiducioso" di superare quanto previsto dal programma: "Siamo sulla strada per realizzare oltre 2,4 miliardi di euro
nel 2027, più i benefici parziali di tutte le iniziative che implementeremo nel 2027." Le partnership strategiche
, ha spiegato, riducono i costi fissi assorbendo la capacità in eccesso e rendono più efficienti gli investimenti: "Condivideremo di più nei prossimi mesi."Industria e prodotti
L'efficienza produttiva
è migliorata, in Nord America di oltre 10 punti, e la qualità "è migliorata in modo significativo", del 43% in Nord America e del 13% in Europa. Nel trimestre sono stati lanciati la Jeep Recon e la Peugeot E-208 Gti, e "sette prodotti in più" arriveranno nei prossimi mesi, "puntuali, con il giusto costo e la giusta qualità". Ram
, ha ricordato, è il marchio in più rapida crescita della regione: il Ram 1500 a motore leggero è cresciuto del 73% negli Usa.Europa e regole
"La regione resta difficile, con la concorrenza cinese
e un contesto di prezzi complicato", ha detto Filosa, citando la domanda di Bev in Francia, Germania e Regno Unito. Leapmotor
ha quadruplicato i volumi e a Saragozza è iniziata la produzione della B10, con la B05 prevista nel primo semestre 2027, per migliorare l'utilizzo della capacità e assorbire i costi fissi. Per Filosa la competitività richiede "le giuste condizioni in Europa": "Nonostante la forte crescita della domanda di Bev
, azioni tempestive su flessibilità sulla CO2
e sul quadro Made in Europe sono essenziali per creare condizioni di parità
".Il titolo accelera a Piazza Affari
Dopo la conference call il titolo ha accelerato in Borsa
e ora guadagna il 12% a 4,16 euro. Filosa agli analisti ha indicato cinque leve per il quarto trimestre
: allineare volumi e redditività, con scorte dei concessionari Usa “tra 320.000 e 350.000 unità”, disciplina sui prezzi netti, accelerazione dei risparmi del Vcp (“centinaia di milioni di euro” nel trimestre), miglioramento della qualità e lancio di nuovi prodotti. Il cfo Laranjo
ha aggiunto che il capitale circolante tornerà “sostanzialmente in pareggio sull’intero anno”.