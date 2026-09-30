Stellantis, Filosa fiducioso su outlook e rilancio ma titolo resta sui minimi decennali

(Teleborsa) - "Siamo pienamente impegnati e convinti di riuscirci", ha dichiarato mercoledì Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis
, in merito alle stime della casa automobilistica per l'anno in corso e per il medio termine. Affermazioni che giungono mentre il titolo tocca i minimi decennali.Conferma della guidance
In un evento a Detroit, Filosa ha riconfermato le previsioni aziendali per il 2026 e gli obiettivi di flusso di cassa a lungo termine. Per quest'anno l'azienda prevede un aumento dei ricavi netti nell'ordine di una percentuale a una cifra media (mid-single-digit) e un margine operativo rettificato a una cifra bassa (low-single-digit). Ribadito anche l'obiettivo di generare un flusso di cassa positivo entro il prossimo anno e di raggiungere oltre 3 miliardi di euro di free cash flow nel 2028.Strategia per il rilancio
La strategia di rilancio di Filosa prevede di puntare sui marchi regionali per incrementare le vendite, senza tuttavia ridurre il vasto portafoglio di 14 marchi automobilistici. I pilastri del piano includono una gestione più rigorosa del portafoglio marchi, nuovi investimenti, partnership rafforzate, un'impronta produttiva ottimizzata, l'eccellenza nell'esecuzione e una maggiore autonomia decisionale per le regioni e i team locali.Ma il titolo è ai minimi decennali
Le azioni Stellantis stanno vivendo un momento difficile in borsa, complica anche il fatto che, secondo gli ultimi dati di ACEA, il gruppo ha sottoperformato
il mercato dell'auto ad agosto.
Martedì, oltreoceano il titolo ha chiuso a 4,43 dollari, registrando un calo del 4,1% durante la seduta. Si è trattato di un nuovo minimo di chiusura per le azioni della società negli Stati Uniti, contribuendo a una perdita complessiva di quasi il 60% dall'inizio dell'anno.
Oggi invece la seduta di Piazza Affari si è chiusa a 3,897 euro, in flessione dello 0,2%, mostrando un calo del 50% in un anno.