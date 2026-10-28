Milano 15:03
49.736 +0,22%
Nasdaq 15:03
29.698 +0,16%
Dow Jones 15:03
52.430 +0,10%
Londra 15:03
10.708 +0,20%
Francoforte 15:03
25.669 +0,31%

Stellantis, il titolo accelera dopo la call

Focus su quarto trimestre e competitività in Europa.

Finanza
Stellantis, il titolo accelera dopo la call
(Teleborsa) - Dopo la conference call sui conti del terzo trimestre, Stellantis ha accelerato in Borsa e ora guadagna il 12%, a 4,16 euro. Anche i volumi sono molto sopra la media, con lo scambiato che supera i 260 milioni di euro.

Rispondendo alle domande degli analisti, il ceo Antonio Filosa ha dato indicazioni anche sulla gestione del quarto trimestre, confermando la guidance 2026 e il flusso di cassa industriale positivo nel 2027: "Gestiremo il quarto trimestre con cinque leve".

Le cinque leve per il Q4

La prima è bilanciare volumi e redditività, portando le scorte dei concessionari Usa "tra 320.000 e 350.000 unità", livello simile all'anno scorso. La seconda è la disciplina sui prezzi netti: in Nord America hanno portato oltre 420 milioni in più nel terzo trimestre, in Europa saranno stabilizzati "per costruire poi una posizione positiva". La terza è accelerare i risparmi del Value Creation Program: "Nel quarto trimestre moltiplicheremo questi risultati", con "centinaia di milioni di euro". La quarta è migliorare la qualità del prodotto, base per ridurre garanzie e richiami. La quinta è lanciare con successo i nuovi prodotti, tra cui il Ram ProMaster City a inizio 2027. Il direttore finanziario Laranjo ha aggiunto che il capitale circolante tornerà "sostanzialmente in pareggio sull'intero anno", grazie alla riduzione delle scorte di proprietà a fine anno. Restano ulteriori pressioni da chip di memoria e richiami.

Europa: "parità di condizioni"

Sulla competitività nel continente Filosa ha detto: "Quello che vogliamo davvero è parità di condizioni: è la nostra voce e quella di tutti i costruttori rilevanti in Europa". Servono, ha spiegato, due normative: una sulle emissioni di CO2, su cui "siamo positivi", e un insieme di regole "che premi le aziende che progettano le auto in Europa, le producono in stabilimenti europei e usano componenti europei". L'elettrificazione accelera, spinta da prezzo del petrolio e norme: nel 2027 arriveranno la piattaforma globale STLA One per i segmenti B e C e il passaggio dalle batterie Nmc alle Lfp, "molto più competitive".

Nord America: ibridi, range extender e fascia d'ingresso

Il mercato è "molto stabile", ma i consumatori cambiano abitudini: cresce l'interesse per gli ibridi e inizia quello per i range extender. Stellantis introdurrà "molto presto, per prima sul mercato", due versioni range extender, per un pick-up e un Suv grandi. Il mercato si sposta verso la fascia d'ingresso, sotto i 40.000 dollari: uno dei pilastri del piano è proprio "introdurre molti modelli" in quel segmento, con un pick-up Ram medio e uno compatto. Nel 2027 arriverà anche l'offensiva Jeep con Grand Cherokee, Wrangler e Gladiator, più il nuovo Dodge Durango.
Condividi
```