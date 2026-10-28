Stellantis, il titolo accelera dopo la call

(Teleborsa) - Dopo la conference call
sui conti del terzo trimestre
, Stellantis
ha accelerato in Borsa e ora guadagna il 12%, a 4,16 euro
. Anche i volumi
sono molto sopra la media, con lo scambiato che supera i 260 milioni di euro
.
Rispondendo alle domande degli analisti, il ceo Antonio Filosa
ha dato indicazioni anche sulla gestione del quarto trimestre, confermando la guidance 2026 e il flusso di cassa industriale positivo nel 2027: "Gestiremo il quarto trimestre con cinque leve".Le cinque leve per il Q4
La prima è bilanciare volumi
e redditività
, portando le scorte dei concessionari Usa "tra 320.000 e 350.000 unità", livello simile all'anno scorso. La seconda è la disciplina sui prezzi netti
: in Nord America hanno portato oltre 420 milioni in più nel terzo trimestre, in Europa saranno stabilizzati "per costruire poi una posizione positiva". La terza è accelerare i risparmi del Value Creation Program
: "Nel quarto trimestre moltiplicheremo questi risultati", con "centinaia di milioni di euro". La quarta è migliorare la qualità del prodotto
, base per ridurre garanzie e richiami. La quinta è lanciare con successo i nuovi prodotti
, tra cui il Ram ProMaster City a inizio 2027. Il direttore finanziario Laranjo ha aggiunto che il capitale circolante
tornerà "sostanzialmente in pareggio sull'intero anno", grazie alla riduzione delle scorte di proprietà a fine anno. Restano ulteriori pressioni da chip di memoria e richiami.Europa: "parità di condizioni"
Sulla competitività
nel continente Filosa ha detto: "Quello che vogliamo davvero è parità di condizioni: è la nostra voce e quella di tutti i costruttori rilevanti in Europa". Servono, ha spiegato, due normative: una sulle emissioni di CO2
, su cui "siamo positivi", e un insieme di regole "che premi le aziende che progettano le auto in Europa, le producono in stabilimenti europei e usano componenti europei". L'elettrificazione
accelera, spinta da prezzo del petrolio e norme: nel 2027 arriveranno la piattaforma globale STLA One per i segmenti B e C e il passaggio dalle batterie Nmc alle Lfp, "molto più competitive".Nord America: ibridi, range extender e fascia d'ingresso
Il mercato è "molto stabile", ma i consumatori cambiano abitudini: cresce l'interesse per gli ibridi
e inizia quello per i range extender
. Stellantis introdurrà "molto presto, per prima sul mercato", due versioni range extender, per un pick-up e un Suv grandi. Il mercato si sposta verso la fascia d'ingresso, sotto i 40.000 dollari: uno dei pilastri del piano è proprio "introdurre molti modelli" in quel segmento, con un pick-up Ram medio e uno compatto. Nel 2027 arriverà anche l'offensiva Jeep
con Grand Cherokee, Wrangler e Gladiator, più il nuovo Dodge Durango.