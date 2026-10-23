Abusivismo finanziario, Consob oscura 5 siti: totale sale a 1.853

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 5 siti internet. In particolare, è stata disposta la chiusura di 3 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 2 siti che prestavano abusivamente servizi per le cripto-attività.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "RLMAsstStrategy" (sito https://rlmassetstrategy.com e relative pagine https://client.rlmassetstrategy.com e https://webtrader.rlmassetstrategy.com); Ava Invest (sito https://ava-inv.com e relativa pagina https://web-trendix.com); "GMTrade" (sito https://gmtrade.co e relativa pagina https://my.gmtrade.co); "Brelliozo IA" (sito https://brelliozoia-it.com); "IncomeMax" (sito https://iincome-max.com e relativa pagina https://web.iincomemax.com).



Sale, così, a 1.853 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 242 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

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