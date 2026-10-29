Adidas, trimestre record con utile operativo oltre 1 miliardo. Confermato l'outlook rivisto al rialzo

(Teleborsa) - Adidas , colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi record di 7.252 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto ai 6.630 milioni dello stesso periodo del 2025 (+7% a cambi costanti). L'utile operativo è salito del 37% a 1.008 milioni, il livello trimestrale più alto di sempre, con un margine operativo in miglioramento di 2,8 punti al 13,9%. L'utile netto delle attività continuative è cresciuto del 48% a 711 milioni, pari a 4,06 euro per azione. Il margine lordo è salito di 2,5 punti al 54,3%, grazie anche a un rimborso di circa 200 milioni di euro legato ai dazi statunitensi, oltre alle vendite a prezzo pieno e a un mix di canali favorevole.



A livello di prodotto, l'abbigliamento è cresciuto del 19% a cambi costanti, mentre le calzature sono rimaste stabili a causa di un approccio prudente verso il canale wholesale in un mercato caratterizzato da scorte elevate e forti promozioni. Le vendite direct-to-consumer sono aumentate del 17%, con l'e-commerce a +18%, mentre il wholesale ha segnato +2%. Crescita a doppia cifra in quasi tutti i mercati: Grande Cina +13%, Nord America +12%, America Latina +16%, Giappone/Corea del Sud +19% e Mercati Emergenti +15%. In calo invece l'Europa (-4%), penalizzata anche dalla migrazione del sistema SAP, che ha spostato alcune consegne al quarto trimestre.



Nei nove mesi i ricavi sono saliti del 10% a 20.587 milioni (+11% a cambi costanti), l'utile operativo del 21% a 2.287 milioni e l'utile netto delle attività continuative del 23% a 1.593 milioni. Le scorte sono scese a 5,7 miliardi rispetto a fine giugno. Completato inoltre il buyback da un miliardo di euro, con la cancellazione di 6 milioni di azioni.



Per l'intero 2026, il gruppo conferma l'outlook già alzato il 20 ottobre: ricavi in crescita tra il 9% e il 10% a cambi costanti e un utile operativo di circa 2,5 miliardi di euro (dai circa 2,3 miliardi precedenti). Adidas ha deciso di reinvestire circa 100 milioni nel quarto trimestre in iniziative per migliorare la leva operativa futura.



"Un grande trimestre per adidas. Abbiamo raggiunto i ricavi e l'utile operativo più alti di sempre in un trimestre - ha dichiarato il CEO Bjorn Gulden - Tutti i mercati, con l'eccezione dell'Europa, sono cresciuti a doppia cifra e il DTC è cresciuto del 17% a livello globale. Tutto questo dimostra che il marchio adidas sta andando bene in tutto il mondo". Gulden ha riconosciuto che il segmento delle calzature lifestyle resta difficile a causa dell'eccesso di scorte e sconti nel mercato, ma si è detto convinto che la situazione si normalizzerà presto: "Abbiamo ciò che serve per il 2026, e anche per il 2027".

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