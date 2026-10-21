Adidas tonica a Francoforte con rialzo guidance e preliminari record del terzo trimestre

(Teleborsa) - Adidas viaggia tonica (+2%) a Francoforte dopo aver rivisto al rialzo la previsione sull'utile operativo per l'intero 2026, a seguito dei risultati record registrati nel terzo trimestre.



Secondo i dati preliminari, i ricavi sono aumentati del 9%, raggiungendo il top di 7.252 milioni di euro, mentre, a parità di cambi, la crescita è stata del 7%. Il margine lordo è migliorato di 2,5 punti percentuali al 54,3% e l'utile operativo è aumentato del 37% a 1.008 milioni di euro, il valore trimestrale più alto mai registrato.



Nel corso del periodo, Adidas ha ricevuto la maggior parte dei rimborsi dei dazi statunitensi, tra cui uno di circa 200 milioni di euro, che ha contribuito al miglioramento del margine lordo. A sostenere la performance sono state anche le vendite a prezzo pieno, mentre ha pesato l'andamento sfavorevole dei cambi.



Le previsioni



La società conferma la previsione di una crescita del fatturato a parità di cambi compresa tra il 9% e il 10% per l'intero 2026 mentre si attende un utile operativo superiore di circa 100 milioni di euro rispetto alla precedente stima, con un dato che sarebbe destinato raggiungere i 2,6 miliardi nell'anno.



Adidas ha però deciso di reinvestire circa 100 milioni di euro nel quarto trimestre in iniziative che consentiranno una maggiore leva operativa in futuro, in linea con gli obiettivi di redditività a medio termine già comunicati. La guidance sull'utile operativo per l'intero anno prevede quindi un valore di circa 2,5 miliardi di euro per il 2026 (in precedenza, circa 2,3 miliardi di euro).



Adidas pubblicherà i risultati finanziari definitivi relativi al terzo trimestre il 29 ottobre prossimo.

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