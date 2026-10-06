Constellation Energy vola a Wall Street su accordo con Google per energia nucleare

(Teleborsa) - Constellation Energy vola a Wall Street dopo avere firmato con Google ( Alphabet ) un accordo ventennale per la fornitura di energia nucleare, legato a 890 megawatt di nuova capacità e a un investimento di oltre 4,3 miliardi di dollari. Un secondo contratto di 15 anni riguarda altri 2.700 megawatt.



Nell'ambito della collaborazione strategica Constellation adotterà Google Cloud e Gemini Enterprise per sviluppare un modello "AI for Energy" destinato alla gestione della rete di nuova generazione, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità economica e la resilienza.



(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)

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