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Constellation Energy vola a Wall Street su accordo con Google per energia nucleare

Energia
Constellation Energy vola a Wall Street su accordo con Google per energia nucleare
(Teleborsa) - Constellation Energy vola a Wall Street dopo avere firmato con Google (Alphabet) un accordo ventennale per la fornitura di energia nucleare, legato a 890 megawatt di nuova capacità e a un investimento di oltre 4,3 miliardi di dollari. Un secondo contratto di 15 anni riguarda altri 2.700 megawatt.

Nell'ambito della collaborazione strategica Constellation adotterà Google Cloud e Gemini Enterprise per sviluppare un modello "AI for Energy" destinato alla gestione della rete di nuova generazione, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità economica e la resilienza.

(Foto: Pawel Czerwinski su Unsplash)
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