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Wall Street perlopiù positiva con focus su Fed e conti

Al via oggi il meeting della banca centrale americana

Commento, Finanza
Wall Street perlopiù positiva con focus su Fed e conti
(Teleborsa) - Performance perlopiù positiva a Wall Street mentre cresce l'attesa per quanto emergerà dalla riunione della FED che ha preso il via oggi e per il discorso del presidente Warsh di domani sera.

Parallelamente resta l'attenzione sulle trimestrali con l'AI trade che affronterà un'altra prova importante, in vista dei conti di Microsoft, Alphabet e Amazon, insieme alle asiatiche SK Hynix e Samsung Electronics.

I conti societari


Tra le società che hanno annunciato i conti oggi, Coca-Cola cede circa lo 0,3% dopo aver chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi netti in crescita del 7% a 13,4 miliardi di dollari (+7% anche i ricavi organici), trainati da vendite di concentrato (+7%) e da un +1% di prezzo/mix. L’utile per azione è di 0,93 dollari (+8%), quello comparabile di 0,91 (+11%), con un vantaggio di 2 punti dai cambi.

Sottotono anche Boeing nonostante abbia archiviato il terzo trimestre con un fatturato di 24,2 miliardi di dollari, in aumento del 4% annuo e superando le previsioni. La perdita per azione è stata di 0,26 dollari da -7,14 dollari del periodo 2025 e una perdita per azione core di 0,34 dollari rispetto ai 21 centesimi stimati.

Gli indici


Il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 52.351 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.701 punti.

In denaro il Nasdaq 100 (+0,71%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100 (+0,44%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica (+0,82%) e beni di consumo secondari (+0,61%). Nel listino, i settori energia (-0,67%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,57%) sono tra i più venduti.

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