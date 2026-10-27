Wall Street perlopiù positiva con focus su Fed e conti

(Teleborsa) - Performance perlopiù positiva
a Wall Street mentre cresce l'attesa per quanto emergerà dalla riunione della FED che ha preso il via oggi e per il discorso del presidente Warsh di domani sera.
Parallelamente resta l'attenzione sulle trimestrali con l'AI trade che affronterà un'altra prova importante, in vista dei conti di Microsoft
, Alphabet
e Amazon
, insieme alle asiatiche SK Hynix
e Samsung Electronics
.
I conti societari
Tra le società che hanno annunciato i conti oggi, Coca-Cola
cede circa lo 0,3% dopo aver chiuso il terzo trimestre 2026
con ricavi netti in crescita del 7% a 13,4 miliardi di dollari (+7% anche i ricavi organici), trainati da vendite di concentrato (+7%) e da un +1% di prezzo/mix. L’utile per azione è di 0,93 dollari (+8%), quello comparabile di 0,91 (+11%), con un vantaggio di 2 punti dai cambi.
Sottotono anche Boeing
nonostante abbia archiviato il terzo trimestre
con un fatturato di 24,2 miliardi di dollari, in aumento del 4% annuo e superando le previsioni. La perdita per azione è stata di 0,26 dollari da -7,14 dollari del periodo 2025 e una perdita per azione core di 0,34 dollari rispetto ai 21 centesimi stimati.
Gli indici
Il Dow Jones
si attesta sui valori della vigilia a 52.351 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 7.701 punti.
In denaro il Nasdaq 100
(+0,71%); con analoga direzione, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,44%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+0,82%) e beni di consumo secondari
(+0,61%). Nel listino, i settori energia
(-0,67%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,57%) sono tra i più venduti.