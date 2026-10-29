Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Frazionale ribasso per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,45%.
Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18.791,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19.068,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18.698,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)