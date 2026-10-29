Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Frazionale ribasso per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,45%.

Lo status tecnico di IBEX 35 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18.791,1, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19.068,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18.698,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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