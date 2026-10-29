Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Allunga timidamente il passo il Nasdaq Composite, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,27%.
La situazione di medio periodo del Nasdaq Composite resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 26.748. Supporto visto a quota 26.153,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 27.342,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)