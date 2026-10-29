Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che mette a segno un modesto profit a +0,28%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.784,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.663,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.904,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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