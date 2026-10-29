Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che mette a segno un modesto profit a +0,28%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.784,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.663,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.904,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)