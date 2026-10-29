Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 +0,55%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,08% alle 04:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.651,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,08% alle 04:48)
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,08% alle 04:48 e scambia a 3.651,21 punti.
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