Milano 14:36
49.883 -1,23%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 14:37
10.566 -2,01%
Francoforte 14:36
25.691 -2,41%

In evidenza AIXTRON sul listino di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza AIXTRON sul listino di Francoforte
Prepotente rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 4,91% sui valori precedenti.
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