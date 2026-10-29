Francoforte: scambi al rialzo per AUTO1 Group

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La situazione di medio periodo di AUTO1 Group resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 18,07 Euro. Supporto visto a quota 17,69. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 18,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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