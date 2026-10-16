Milano 14:12
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Dow Jones 15-ott
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Londra 14:12
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Londra: risultato positivo per Weir Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Weir Group
Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.
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