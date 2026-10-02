Parigi: brillante l'andamento di Air Liquide

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di gas industriali e medici , che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Air Liquide evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 168,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 172,2. Il peggioramento di Air Liquide è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 165,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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