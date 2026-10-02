Parigi: brillante l'andamento di Air Liquide
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di gas industriali e medici, che tratta in utile del 2,62% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Air Liquide evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Air Liquide rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 168,2 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 172,2. Il peggioramento di Air Liquide è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 165,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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