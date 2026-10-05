Parigi: andamento rialzista per Air Liquide

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di gas industriali e medici , che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Air Liquide mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,08%, rispetto a -3,15% dell' indice di Parigi ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 176,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 173. L'equilibrata forza rialzista di Air Liquide è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 179,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```