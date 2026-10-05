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Parigi: scambi in positivo per Air Liquide

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Parigi: scambi in positivo per Air Liquide
Seduta vivace oggi per il produttore di gas industriali e medici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,46%.
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