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Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: nuovo spunto rialzista per Legrand
Avanza il Gruppo industriale francese, che guadagna bene, con una variazione del 2,24%.
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