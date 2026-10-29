Parigi: risultato positivo per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di software francese, che tratta in utile del 3,31% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dassault Systemes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dassault Systemes rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,79 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,67. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 22,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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