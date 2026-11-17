Parigi: calo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di software francese , in flessione del 2,69% sui valori precedenti.



L'andamento di Dassault Systemes nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di breve periodo di Dassault Systemes mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 25,57 Euro e supporto a 24,65. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 26,49.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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