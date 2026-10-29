Pershing Square Holdings spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Nuovo spunto rialzista per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , parte del FTSE 100 , che guadagna bene e porta a casa un +0,1%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 38,14 sterline, con stop loss individuato a quota 36,61 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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