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Londra: balza in avanti Pershing Square Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Pershing Square Holdings
Seduta positiva per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che avanza bene del 2,49%.
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