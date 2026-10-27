Londra: scambi al rialzo per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pershing Square Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pershing Square Holdings rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 40,03 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 37,45 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Pershing Square Holdings è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 40,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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