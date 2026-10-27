Londra: scambi al rialzo per Pershing Square Holdings
(Teleborsa) - Balza in avanti la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pershing Square Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Pershing Square Holdings rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 40,03 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 37,45 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Pershing Square Holdings è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 40,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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