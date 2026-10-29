Renault, ricavi in crescita a sorpresa nel terzo trimestre nonostante il calo dei volumi

Confermata la guidance 2026

(Teleborsa) - Renault Group ha registrato nel terzo trimestre 2026 un fatturato di 11.596 milioni di euro, in crescita dell'1,5% rispetto allo stesso periodo del 2025 (+1,4% a cambi costanti vs -0,3% previsto nel consensus delle stime degli analisti elaborato dall'azienda). Il fatturato del settore Automotive è rimasto stabile a 9.835 milioni (-0,2% a cambi costanti), mentre Mobilize Financial Services ha segnato un aumento dell'11% a 1.761 milioni.



Sul settore auto ha pesato un effetto volume negativo per 5,9 punti, compensato dalle vendite ai partner (+4,9 punti, grazie soprattutto alla partnership con Geely in Brasile), dal mix prodotto (+2,3 punti) e dall'effetto prezzo (+1,1 punti).



Le vendite del gruppo sono scese del 6% a 497.799 veicoli. Il marchio Renault ha registrato un calo del 2,9%, ma con una crescita del 4,6% in Europa, mentre Dacia ha segnato -12,8%, penalizzata dalla transizione del ciclo prodotto e da una base di confronto elevata. In forte crescita Alpine (+58,4%). Le vendite di auto elettriche in Europa sono balzate dell'84,7%, portando la quota sul totale delle autovetture al 25,8%; includendo ibride e plug-in, le motorizzazioni elettrificate rappresentano il 54,9% delle vendite. Le scorte totali si sono attestate a 532.000 veicoli.



Nei nove mesi il fatturato del gruppo è salito del 7,1% a 41,8 miliardi di euro, con vendite in calo del 2,2% a 1,662 milioni di veicoli.



Il gruppo ha confermato l'outlook 2026, con un margine operativo di circa il 5,5% del fatturato e un free cash flow dell'Automotive di circa 1 miliardo di euro. Renault prevede un leggero miglioramento del margine nella seconda metà dell'anno rispetto alla prima, ma con un effetto stagionale meno marcato del solito a causa dei costi delle materie prime e dell'inflazione.



"Renault Group ha registrato un fatturato resiliente nel terzo trimestre, dimostrando ancora una volta la forza e l'agilità del nostro modello operativo - ha dichiarato il CFO Duncan Minto - Questa agilità è stata particolarmente evidente nel terzo trimestre, quando ci siamo adattati con successo al rapido cambiamento del mix energetico in Europa, sfruttando la nostra doppia strategia elettrica e ibrida. Insieme alla nostra offensiva di prodotto e alla costante riduzione dei costi, questi fondamentali rafforzano la nostra fiducia nel raggiungimento della guidance finanziaria 2026".

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