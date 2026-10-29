TotalEnergies, utile trimestrale più che raddoppiato a 9,1 miliardi di dollari con balzo margini di raffinazione

Confermato il dividendo e buyback

(Teleborsa) - TotalEnergies , colosso francese dell'energia, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto rettificato di 9,1 miliardi di dollari, in crescita del 51% rispetto al trimestre precedente e più che raddoppiato rispetto ai 3,98 miliardi del terzo trimestre 2025 (vs attese degli analisti per 8,3 miliardi di dollari, secondo un consensus LSEG). L'utile per azione rettificato è stato di 4,03 dollari, mentre l'utile netto si è attestato a 8,3 miliardi (+52% sul trimestre). L'EBITDA rettificato è salito del 35% a 17,8 miliardi e il flusso di cassa (CFFO) del 25% a 12,3 miliardi.



La produzione di idrocarburi è stata di 2,474 milioni di barili equivalenti al giorno, in crescita di oltre il 3% rispetto al secondo trimestre, grazie al graduale ritorno alla normalità in Medio Oriente, il cui conflitto ha pesato per circa il 5% della produzione complessiva. Escludendo questo effetto, la crescita su base annua supera il 4%.



Tra i segmenti, il Downstream ha registrato un trimestre record con un utile operativo netto rettificato di 4,1 miliardi, sfruttando margini di raffinazione storicamente elevati: il margine di riferimento europeo è salito a 33,2 dollari al barile, da 13,5 dollari. Exploration & Production ha generato 3,2 miliardi, mentre Integrated LNG ha più che raddoppiato il risultato a 1,9 miliardi, grazie a un aumento del 20% del prezzo medio del GNL. Integrated Power si è attestato a 0,6 miliardi (+13%).



Il board ha confermato un terzo acconto sul dividendo 2026 di 0,90 euro per azione, in aumento del 5,9% rispetto al 2025, e autorizzato riacquisti di azioni proprie per 2,5 miliardi di dollari sia nel quarto trimestre 2026 sia nel primo trimestre 2027. Approvato inoltre un nuovo aumento di capitale riservato ai dipendenti con uno sconto del 20%.



"In un contesto di prezzi elevati, caratterizzato da margini di raffinazione a livelli storici e da un mercato del gas rialzista, TotalEnergies sfrutta ancora una volta pienamente il suo modello di business integrato e la sua diversificazione geografica", ha dichiarato il CEO Patrick Pouyanné. Con le decisioni di investimento prese nel trimestre per Cronos a Cipro, Ima in Nigeria, Umm Shaif negli Emirati Arabi Uniti e Absheron Fase 2 in Azerbaigian, ha aggiunto, tutti i progetti necessari a raggiungere l'obiettivo di crescita della produzione di oltre il 3% annuo fino al 2030 sono ora in fase di esecuzione.

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