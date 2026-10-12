Negli Usa TotalEnergies amplia la jv con KKR con portafoglio di impianti rinnovabili da 700 MW

Il portafoglio vale 1,2 miliardi di dollari

(Teleborsa) - TotalEnergies e KKR hanno annunciato lunedì la firma di un accordo per aggiungere 700 MW alla joint venture paritetica costituita negli Stati Uniti, che attualmente detiene una capacità di 1,4 GW.



L'operazione riguarda un portafoglio di tre impianti solari su larga scala situati in Texas e Ohio, la cui entrata in esercizio commerciale è prevista entro il primo trimestre del 2027. L'energia elettrica prodotta da tali impianti è già stata venduta a terzi o sarà commercializzata da TotalEnergies. L'operazione attribuisce al portafoglio un valore d'impresa (enterprise value) di 1,2 miliardi di dollari.



Il gigante energetico francese continuerà a gestire gli impianti dopo il perfezionamento dell'operazione, previsto per il 2026, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.

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