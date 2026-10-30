Milano 12:02
49.679 -0,65%
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Dow Jones 29-ott
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Londra 12:02
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Modesto guadagno per il derivato italiano, che avanza di poco a +0,37%.

Lo scenario di medio periodo del Future sul FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50.255. Supporto a 48.740. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 51.770.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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