Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Modesto guadagno per il derivato italiano, che avanza di poco a +0,37%.
Lo scenario di medio periodo del Future sul FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50.255. Supporto a 48.740. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 51.770.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)