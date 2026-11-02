Milano 10:03
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Londra 10:03
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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Composto ribasso per il derivato italiano in flessione dell'1,42% sui valori precedenti.

Le implicazioni tecniche complessive del Future sul FTSE MIB evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 48.695. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 49.575. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 48.340.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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