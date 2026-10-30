Milano 12:04
49.672 -0,66%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:04
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Francoforte 12:04
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Andamento annoiato per il maggiore indice americano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,30%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'S&P 500 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7.768,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7.648,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7.888,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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