Milano
17:35
49.501
-1,00%
Nasdaq
20:04
28.155
-4,24%
Dow Jones
20:04
51.612
-1,40%
Londra
17:35
10.730
+0,07%
Francoforte
17:35
25.818
-0,85%
Venerdì 30 Ottobre 2026, ore 20.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,01%
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,01%
Il CAC40 chiude a 7.969,42 punti
In breve
,
Finanza
30 ottobre 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,01%, terminando le negoziazioni a 7.969,42 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,01%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (0%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,37%)
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,28%
Argomenti trattati
Parigi
(199)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,01%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,58%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto +0,04%
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,08%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,06%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,1%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,02%
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto