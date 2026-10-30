Milano 17:35
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Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,01%

Il CAC40 chiude a 7.969,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,01%
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,01%, terminando le negoziazioni a 7.969,42 punti.
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