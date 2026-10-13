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Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,06%
Il FTSE 100 chiude a 10.650,33 punti
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13 ottobre 2026 - 17.43
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Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 10.650,33 punti.
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