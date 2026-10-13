Milano 17:35
50.057 +0,04%
Nasdaq 22:00
30.569 -0,31%
Dow Jones 22:04
51.670 -0,35%
Londra 17:35
10.650 -0,06%
Francoforte 17:35
25.260 -0,07%

Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,06%

Il FTSE 100 chiude a 10.650,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,06%
Giornata fiacca per Londra, che porta a casa un modesto -0,06%, terminando le negoziazioni a 10.650,33 punti.
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