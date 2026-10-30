BRT entra nel Business Integrity Forum di Transparency International Italia

(Teleborsa) - BRT è la prima azienda italiana del trasporto espresso a entrare nel Business Integrity Forum di Transparency International Italia, il gruppo di lavoro che riunisce importanti realtà imprenditoriali impegnate nella promozione della trasparenza e nella lotta alla corruzione.



"Per un operatore come BRT, che ogni giorno lavora con clienti, fornitori e persone in tutta Italia, l’integrità non si esaurisce nel rispetto delle norme, ma è un modo di fare impresa che coinvolge l’intera filiera. Entrare nel Business Integrity Forum come primo corriere espresso italiano conferma un impegno strutturale, che estendiamo ai nostri partner", dichiara Stefania Pezzetti, Ceo BRT.



Il risultato è frutto del piano di trasformazione avviato dall’azienda nel 2025, che ha coinvolto processi, fornitori e persone, con l’obiettivo di integrare etica, responsabilità e integrità in tutte le attività aziendali e promuovere una cultura condivisa.



"In seguito ad un percorso di affiancamento durato 3 anni, ai progressi compiuti e alla scelta di dare continuità al proprio impegno in materia di integrità, Il Business Integrity Forum accoglie BRT nel gruppo di lavoro con l’intento di proseguire e valorizzare cambiamenti e miglioramenti grazie alle possibilità derivanti da un più ampio confronto", dichiara Giovanni Colombo, Coordinatore Business Integrity Forum di Transparency International Italia.









(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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