Popolare di Lajatico, Kutufà nuova vice presidente dopo dimissioni Bocelli

Lascia incarico per motivi personali

(Teleborsa) - La Banca Popolare di Lajatico rende noto che Alberto Bocelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore e vice presidente del consiglio di amministrazione per motivi personali.



Il CdA, riunitosi ieri 30 settembre, ha dunque nominato, con decorrenza da oggi 1° ottobre, la nuova vice presidente Ilaria Kutufà, amministratore in carica dal 24 febbraio 2022.



Il presidente Giorgi, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: "Oggi è un giorno triste per la Banca Popolare di Lajatico e per la sua comunità: il Vice Presidente Bocelli lascia il Consiglio di Amministrazione per motivi personali. Sin dal 2011 la Banca ha potuto apprezzare le doti di saggezza ed equilibrio del Vice Presidente Alberto Bocelli; il nome suo e della sua famiglia sono indissolubilmente legati alla Banca fin dalla sua fondazione".



"Oggi il Vice Presidente Bocelli esce dal Consiglio di Amministrazione ma non viene meno il suo legame con la Banca; il Consiglio di

Amministrazione, a nome di tutte le donne e gli uomini della Banca Popolare di Lajatico, gli rivolge un sentito ringraziamento per il

prezioso contributo reso e per la totale dedizione offerta alla Banca Popolare di Lajatico".



"Al nuovo Vice Presidente, Prof.ssa Avv. Ilaria Kutufà, il Consiglio augura buon lavoro, nella consapevolezza che la sua competenza

e la sua professionalità porranno il Consiglio in salda continuità con la più recente esperienza della Banca".



(Foto: Radission US su Unsplash)

Condividi

```