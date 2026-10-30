Forte interesse per News Corp

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Rialzo marcato per il gruppo di media e servizi informativi , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in utile dello 0,52% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 32,18 USD, con stop loss posto a quota 13,06 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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