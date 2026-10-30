Milano 16:23
49.550 -0,90%
Nasdaq 16:23
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Dow Jones 16:23
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Londra 16:24
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Francoforte 16:23
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Forte interesse per News Corp

Finanza
Forte interesse per News Corp
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Rialzo marcato per il gruppo di media e servizi informativi, tra i componenti dell'S&P-500, che archivia la sessione in utile dello 0,52% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 32,18 USD, con stop loss posto a quota 13,06 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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