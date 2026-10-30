Francoforte: amplia l'ascesa PUMA

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore tedesco di abbigliamento sportivo , che tratta in rialzo del 6,15%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PUMA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della società tedesca di articoli sportivi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,14 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```