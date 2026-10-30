Francoforte: amplia l'ascesa PUMA
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore tedesco di abbigliamento sportivo, che tratta in rialzo del 6,15%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PUMA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della società tedesca di articoli sportivi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27,14 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,05. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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