Francoforte: scambi negativi per PUMA

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di abbigliamento sportivo , che presenta una flessione del 2,65% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di PUMA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di articoli sportivi rispetto all'indice.





Le tendenza di medio periodo di PUMA si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 22,88 Euro. Supporto stimato a 22,09. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 23,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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