Francoforte: positiva la giornata per PUMA

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore tedesco di abbigliamento sportivo , con una variazione percentuale del 3,39%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PUMA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tedesca di articoli sportivi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,84 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,39. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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