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Francoforte: i venditori si accaniscono su Bechtle

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Bechtle
Scende sul mercato il fornitore di servizi IT, che soffre con un calo del 5,50%.
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