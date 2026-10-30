Francoforte: scambi negativi per Bechtle
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di servizi IT, che sta segnando un calo del 2,92%.
L'andamento di Bechtle nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve della società di soluzioni informatiche è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```