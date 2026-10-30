Francoforte: scambi negativi per Bechtle

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di servizi IT , che sta segnando un calo del 2,92%.



L'andamento di Bechtle nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve della società di soluzioni informatiche è in rafforzamento con area di resistenza vista a 35,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 34,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 36,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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