Francoforte: calo per Bechtle
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi IT, che presenta una flessione del 2,90%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Bechtle subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo della società di soluzioni informatiche sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,82 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 33,78. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```