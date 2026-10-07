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Francoforte: i venditori si accaniscono su Mercedes-Benz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: i venditori si accaniscono su Mercedes-Benz
In forte ribasso il produttore della Mercedes, che mostra un -4,13%.
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