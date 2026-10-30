Francoforte: positiva la giornata per Beiersdorf

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia di prodotti per la cura della persona , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.



La tendenza ad una settimana di Beiersdorf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca che controlla il marchio Nivea . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 83,46 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 82,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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