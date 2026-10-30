Francoforte: positiva la giornata per Beiersdorf
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia di prodotti per la cura della persona, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.
La tendenza ad una settimana di Beiersdorf è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società tedesca che controlla il marchio Nivea. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 83,46 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 82,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 81,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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