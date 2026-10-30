Lavoro, Inps: a giugno +299mila posizioni di lavoro nel privato su base annua

246mila a tempo indeterminato. Assunzioni del semestre a 4,28 milioni (-0,8%)

(Teleborsa) - A giugno 2026 l'Osservatorio sul mercato del lavoro dell'Inps registra un saldo annualizzato di +299mila posizioni di lavoro nel settore privato, una dinamica positiva ma in flessione rispetto al trimestre precedente. Il dato è la somma delle differenze tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi. A trainare sono i contratti a tempo indeterminato (+246mila); le altre tipologie valgono +53mila, con intermittenti a +44mila, tempo determinato a +13mila e somministrazione a +11mila, mentre calano i stagionali (-1mila) e l'apprendistato (-14mila).



I flussi



Nel primo semestre le assunzioni sono 4.284.000 (-0,8% sul 2025): calano il tempo indeterminato (-5,6%), l'apprendistato (-5,5%) e il tempo determinato (-3,1%), crescono stagionali (+0,7%), somministrazione (+5,7%) e intermittenti (+8,2%). Le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato sono 383mila (-6,4%) e le conferme degli apprendisti scendono da 60mila a 57mila (-4,0%). Le cessazioni sono 3.353.000 (-0,6%): giù apprendistato (-6,9%), tempo determinato (-3,6%) e indeterminato (-1,7%), su intermittenti (+5,4%), stagionali (+4,0%) e somministrazione (+3,9%).



Gli incentivi



Le attivazioni di rapporti incentivati calano del 31,6%: l'esonero giovani segna -53,5%, il Bonus Zes -21,5%, le altre misure -7,7% e l'incentivo donne -5,5%. L'Inps lo attribuisce soprattutto alla pubblicazione a maggio delle circolari attuative delle misure prorogate dal Dl 62/2026, che rende il ricorso agli incentivi "ancora molto contenuto". Per la prima volta l'osservatorio monitora il Bonus Zes per la Zes unica del Mezzogiorno.



Somministrazione e lavoro occasionale



Nei sei mesi le assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato calano del 27,2%, mentre quelle a termine salgono del 7,0%; il saldo annuo a giugno è +11mila (-1mila a tempo indeterminato, +12mila a termine). I lavoratori con contratti di prestazione occasionale sono circa 22mila (+4,1%), con 239 euro lordi medi mensili; quelli pagati con il Libretto Famiglia circa 10mila (+1,5%), con 183 euro.

Condividi

```