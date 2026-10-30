USA, indice costo del lavoro rallenta leggermente, come previsto, +0,8% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - In linea con le attese la crescita del costo lavoro negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2026. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l'indice del costo del lavoro è salito dello 0,8% rispetto al +0,9% registrato il trimestre precedente.



Nello stesso periodo le paghe ed i salari (che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dello 0,7% contro il +0,9% del trimestre precedente. I costi per indennità (benefits) sono saliti dello 0,9%, contro il +1% dei tre mesi prima.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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