India, banca centrale alza tassi al 5,50%, nuovi rialzi dietro l'angolo

L'aumento di 25 punti base del tasso repo risponde all'aumento delle tensioni geopolitiche ed alla revisione dell'outlook sull'inflazione

(Teleborsa) - La Reserve Bank of India ha annunciato un aumento del tasso d'interesse di riferimento (repo) di 25 punti base al 5,50% dal precedente 5,25%. Si tratta del primo rialzo da febbraio 2023. La decisione è stata presa in risposta a prospettive di inflazione meno favorevoli e all'aumento dei rischi geopolitici.



Il Comitato di politica monetaria (MPC) della banca centrale indiana ha incrementato il tasso di riferimento all'unanimità ed in linea con le aspettative degli economisti, in un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche, mentre l'aumento dei prezzi dell'energia e altre pressioni esterne hanno provocato una accelerazione dell'inflazione.



La banca centrale ha adottato invece a maggioranza di 4 voti a favore contro due contrari l'adozione di una politica monetaria più restrittiva, segnalando la possibilità di ulteriori rialzi. L'orientamento sulle prossime mosse è cambiato da "neutrale" a un "inasprimento calibrato", indicando che la maggior parte dei membri ritiene che vi siano margini per ulteriori aumenti dei tassi.



Il Governatore Sanjay Malhotra ha affermato che la tempistica e l'entità di eventuali interventi sui tassi dipenderanno dall'evoluzione dell'inflazione e della crescita economica. L'economia indiana è stata dicharata resiliente, ma il contesto inflazionistico e le sue prospettive sono cambiate. La banca centrale prevede ora che l'inflazione si attesti in media al 5,8% nei prossimi tre trimestri, incluso quello in corso, mentre l'inflazione di base, che esclude alimentari e carburanti, è prevista al 4,4% per l'anno fiscale in corso. La revisione delle previsioni sull'inflazione giunge in un momento in cui le pressioni sui prezzi si sono intensificate. L'inflazione in India è salita al 4,82% ad agosto, dal 4,45% di luglio, mentre l'inflazione dei beni alimentari è salita al 5,95% dal 5,52%.



Sulla base del nuovo orientamenti, il mercato si attende ora un aumento dei tassi di altri 25 punti base sia a dicembre e febbraio, il che porterebbe il tasso repo a un picco del 6%, al di sopra del tasso terminale del 5,75% previsto dal consenso.

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