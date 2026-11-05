Attese positive per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Brillante rialzo per l' azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande , parte del Nasdaq 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,84%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 115,8 USD, Coca-Cola Europacific Partners è molto appetibile con stop loss impostato a quota 108,7 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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