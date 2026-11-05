Attese positive per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Brillante rialzo per l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, parte del Nasdaq 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,84%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 115,8 USD, Coca-Cola Europacific Partners è molto appetibile con stop loss impostato a quota 108,7 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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